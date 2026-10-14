First Business Financial Services Aktie
WKN: A0HGPP / ISIN: US3193901002
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14.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: First Business Financial Services verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
First Business Financial Services präsentiert voraussichtlich am 29.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Im Schnitt gehen 5 Analysten von einem Gewinn von 1,67 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,70 USD je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 46,9 Millionen USD aus – eine Minderung von 36,12 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte First Business Financial Services einen Umsatz von 73,4 Millionen USD eingefahren.
Die Prognosen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 6,54 USD, gegenüber 5,94 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 4 Analysten durchschnittlich 185,4 Millionen USD im Vergleich zu 278,1 Millionen USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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