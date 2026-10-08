First Citizens Bancshare a Aktie

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WKN: 925298 / ISIN: US31946M1036

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08.10.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: First Citizens Bancshares A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

First Citizens Bancshares A präsentiert voraussichtlich am 23.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

12 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 46,11 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 43,12 USD je Aktie erzielt worden.

6 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 39,41 Prozent auf 2,23 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,68 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 13 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 195,52 USD, gegenüber 165,28 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 8,88 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 14,47 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

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