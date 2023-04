Erste Schätzungen: First Citizens Bancshares A legt Quartalsergebnis vor

First Citizens Bancshares A lädt voraussichtlich am 10.05.2023 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2023 endete.

5 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 22,04 USD aus. Im letzten Jahr hatte First Citizens Bancshares A einen Gewinn von 18,95 USD je Aktie eingefahren.

Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten einen Zuwachs von 21,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,13 Milliarden USD gegenüber 929,0 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 90,52 USD im Vergleich zu 77,24 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 4,49 Milliarden USD, gegenüber 4,07 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at