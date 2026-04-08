Erste Schätzungen: First Citizens Bancshares A legt Quartalsergebnis vor

First Citizens Bancshares A lädt voraussichtlich am 23.04.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognosen von 12 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 39,38 USD. Dies würde einem Zuwachs von 14,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem First Citizens Bancshares A 34,47 USD je Aktie vermeldete.

Im abgelaufenen Quartal soll First Citizens Bancshares A nach den Prognosen von 6 Analysten im Schnitt 2,17 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 38,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,53 Milliarden USD umgesetzt worden.

Die Erwartungen von 14 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 178,19 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 165,28 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 8,88 Milliarden USD, gegenüber 14,47 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at