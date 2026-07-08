First Citizens Bancshare a Aktie
WKN: 925298 / ISIN: US31946M1036
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08.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: First Citizens Bancshares A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
First Citizens Bancshares A wird voraussichtlich am 23.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
12 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 40,64 USD aus. Im letzten Jahr hatte First Citizens Bancshares A einen Gewinn von 42,38 USD je Aktie eingefahren.
Im abgelaufenen Quartal soll First Citizens Bancshares A nach den Prognosen von 6 Analysten im Schnitt 2,16 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 40,14 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,61 Milliarden USD umgesetzt worden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 13 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 177,92 USD aus. Im Vorjahr waren 165,28 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten im Durchschnitt 8,80 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 14,47 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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