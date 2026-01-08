Erste Schätzungen: First Citizens Bancshares A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

First Citizens Bancshares A stellt voraussichtlich am 23.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 13 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 43,99 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte First Citizens Bancshares A 49,18 USD je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz gehen 6 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 2,21 Milliarden USD aus – eine Minderung von 39,99 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte First Citizens Bancshares A einen Umsatz von 3,68 Milliarden USD eingefahren.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 14 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 168,97 USD aus, während im Fiskalvorjahr 189,37 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 8,81 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 14,93 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at