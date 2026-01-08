Erste Schätzungen: First Citizens Bancshares B gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

First Citizens Bancshares B wird voraussichtlich am 23.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 12 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 43,84 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 49,18 USD je Aktie vermeldet.

First Citizens Bancshares B soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,21 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 5 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 40,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,68 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 169,26 USD, während im vorherigen Zeitraum noch 189,37 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 8,81 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 14,93 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at