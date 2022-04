Erste Schätzungen: First Citizens Bancshares B öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

First Citizens Bancshares B veröffentlicht voraussichtlich am 28.04.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 4 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 8,53 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte First Citizens Bancshares B 13,31 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 104,24 Prozent auf 922,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte First Citizens Bancshares B noch 451,4 Millionen USD umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 4 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 62,23 USD, gegenüber 53,88 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt 3,84 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,90 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at