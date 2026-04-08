First Citizens Bancshare b Aktie
WKN DE: A0YG4D / ISIN: US31946M2026
|
08.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: First Citizens Bancshares B öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
First Citizens Bancshares B stellt voraussichtlich am 23.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
11 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 39,38 USD gegenüber 34,47 USD im Vorjahresquartal.
First Citizens Bancshares B soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,18 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 5 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 38,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,53 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Für das Fiskaljahr rechnen 13 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 178,46 USD, gegenüber 165,28 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 8,90 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 14,47 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu First Citizens Bancshares Inc North Carolina (B)
|
06:21
|Erste Schätzungen: First Citizens Bancshares B öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
08.01.26
|Erste Schätzungen: First Citizens Bancshares B gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
22.10.25
|Ausblick: First Citizens Bancshares B gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
09.10.25
|Erste Schätzungen: First Citizens Bancshares B stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
Analysen zu First Citizens Bancshares Inc North Carolina (B)
Aktien in diesem Artikel
|First Citizens Bancshares Inc North Carolina (B)
|1 630,00
|-0,76%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWaffenruhe im Nahost-Konflikt: ATX deutlich fester erwartet -- DAX vor Kurssprung -- Asiens Börsen im Aufwind - Nikkei schießt hoch
Der heimische Aktienmarkt wird mit spürbaren Aufschlägen erwartet. Auch der deutsche Leitindex dürfte deutlich zulegen. An den Börsen in Fernost geht es zur Wochenmitte steil nach oben.