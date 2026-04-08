Erste Schätzungen: First Citizens Bancshares B öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

First Citizens Bancshares B stellt voraussichtlich am 23.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

11 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 39,38 USD gegenüber 34,47 USD im Vorjahresquartal.

First Citizens Bancshares B soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,18 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 5 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 38,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,53 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnen 13 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 178,46 USD, gegenüber 165,28 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 8,90 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 14,47 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at