First Commonwealth Financial Aktie
WKN: 919114 / ISIN: US3198291078
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13.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: First Commonwealth Financial legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
First Commonwealth Financial wird voraussichtlich am 27.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
7 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,457 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,390 USD erwirtschaftet worden.
Die Schätzungen von 6 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 141,4 Millionen USD – ein Minus von 24,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem First Commonwealth Financial 187,2 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 7 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,73 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 1,47 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 556,9 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 730,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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