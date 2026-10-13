First Commonwealth Financial Aktie

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WKN: 919114 / ISIN: US3198291078

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13.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: First Commonwealth Financial legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

First Commonwealth Financial wird voraussichtlich am 27.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

7 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,457 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,390 USD erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 6 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 141,4 Millionen USD – ein Minus von 24,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem First Commonwealth Financial 187,2 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 7 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,73 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 1,47 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 556,9 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 730,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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