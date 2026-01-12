Erste Schätzungen: First Commonwealth Financial stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

First Commonwealth Financial wird voraussichtlich am 27.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

6 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,417 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 19,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,350 USD erwirtschaftet wurden.

5 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 135,6 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 22,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 175,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 6 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,46 USD, gegenüber 1,39 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt 521,1 Millionen USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 698,8 Millionen USD generiert worden waren.

