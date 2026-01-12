First Commonwealth Financial Aktie

First Commonwealth Financial für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 919114 / ISIN: US3198291078

12.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: First Commonwealth Financial stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

First Commonwealth Financial wird voraussichtlich am 27.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

6 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,417 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 19,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,350 USD erwirtschaftet wurden.

5 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 135,6 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 22,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 175,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 6 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,46 USD, gegenüber 1,39 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt 521,1 Millionen USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 698,8 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu First Commonwealth Financial Corp.

Analysen zu First Commonwealth Financial Corp.

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

First Commonwealth Financial Corp. 17,26 -1,48% First Commonwealth Financial Corp.

