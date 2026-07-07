Erste Schätzungen: First Community gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

First Community wird voraussichtlich am 22.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,693 USD aus. Im letzten Jahr hatte First Community einen Gewinn von 0,670 USD je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 24,7 Millionen USD aus – eine Minderung von 12,66 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte First Community einen Umsatz von 28,3 Millionen USD eingefahren.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 3 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 2,93 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 2,47 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt von insgesamt 99,5 Millionen USD aus im Gegensatz zu 113,9 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at