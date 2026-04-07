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WKN: A0DKLK / ISIN: US3198351047

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07.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: First Community legt Quartalsergebnis vor

First Community wird voraussichtlich am 22.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,633 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,510 USD erwirtschaftet worden.

2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 12,72 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 27,1 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 23,6 Millionen USD aus.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 3 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,92 USD, gegenüber 2,47 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt 99,6 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 113,9 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

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