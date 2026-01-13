First Community CorpShs Aktie
WKN: A0DKLK / ISIN: US3198351047
|
13.01.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: First Community präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
First Community wird voraussichtlich am 28.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.
3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,679 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,550 USD je Aktie erzielt worden.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 20,3 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 25,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 27,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Die Prognosen von 3 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 2,59 USD, gegenüber 1,81 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 2 Analysten durchschnittlich 78,6 Millionen USD im Vergleich zu 103,3 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.
Redaktion finanzen.at
