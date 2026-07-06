Erste Schätzungen: First Financial Bancorp informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

First Financial Bancorp stellt voraussichtlich am 21.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

7 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,776 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,730 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten ein Minus von 13,93 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 270,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 314,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

7 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 3,18 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 2,66 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 1,09 Milliarden USD, gegenüber 1,26 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at