WKN: 919105 / ISIN: US3202091092

13.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: First Financial Bancorp öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

First Financial Bancorp wird voraussichtlich am 28.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,598 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte First Financial Bancorp 0,680 USD je Aktie eingenommen.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 249,0 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 22,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 321,4 Millionen USD in den Büchern standen.

Die Erwartungen von 7 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 2,62 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 2,40 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 6 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 913,3 Millionen USD, gegenüber 1,23 Milliarden USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

First Financial Bancorp. 25,48 -1,24% First Financial Bancorp.

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX letztlich fester -- Wall Street schließlich im Plus -- Asiens Börsen schlussendlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Montag zu. Die Wall Street zeigte sich mit positiven Vorzeichen. An den Märkten in Fernost dominierten die Bullen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

