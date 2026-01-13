First Financial Bancorp. Aktie
WKN: 919105 / ISIN: US3202091092
|
13.01.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: First Financial Bancorp öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
First Financial Bancorp wird voraussichtlich am 28.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 7 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,598 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte First Financial Bancorp 0,680 USD je Aktie eingenommen.
Die Schätzungen von 6 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 249,0 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 22,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 321,4 Millionen USD in den Büchern standen.
Die Erwartungen von 7 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 2,62 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 2,40 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 6 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 913,3 Millionen USD, gegenüber 1,23 Milliarden USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.
Redaktion finanzen.at
