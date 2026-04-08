Erste Schätzungen: First Financial Bancorp präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

First Financial Bancorp stellt voraussichtlich am 23.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

7 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,613 USD aus. Im letzten Jahr hatte First Financial Bancorp einen Gewinn von 0,540 USD je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll First Financial Bancorp in dem im März abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 11,53 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 257,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 291,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 7 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 3,02 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 2,66 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,07 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 1,26 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at