Erste Schätzungen: First Foundation vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

First Foundation wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 29.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,020 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,170 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Minus von 64,55 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 60,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 169,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,760 USD im Vergleich zu -1,410 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich bei 246,1 Millionen USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 664,3 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at