Erste Schätzungen: First Hawaiian legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

First Hawaiian lädt voraussichtlich am 30.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

10 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,551 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,410 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten ein Minus von 16,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 225,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 270,5 Millionen USD umgesetzt.

10 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 2,16 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 1,79 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 881,6 Millionen USD, gegenüber 1,17 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

