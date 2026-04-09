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First Hawaiian Aktie

First Hawaiian für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2APM9 / ISIN: US32051X1081

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09.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: First Hawaiian legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

First Hawaiian wird sich voraussichtlich am 24.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

10 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,535 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 13,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,470 USD erwirtschaftet wurden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 8 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 23,01 Prozent auf 220,9 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 286,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,24 USD, wohingegen im Vorjahr noch 2,20 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 903,3 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 1,17 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at

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