Erste Schätzungen: First Hawaiian stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

First Hawaiian wird voraussichtlich am 27.01.2023 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal offenlegen.

8 Analysten schätzen im Schnitt, dass First Hawaiian im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,580 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,530 USD je Aktie gewesen.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 219,6 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 22,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 178,9 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 8 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 2,04 USD je Aktie, gegenüber 2,16 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 6 Analysten durchschnittlich bei 794,9 Millionen USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 715,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

