First Horizon National Aktie

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WKN: A0CAN7 / ISIN: US3205171057

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31.03.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: First Horizon National legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

First Horizon National wird voraussichtlich am 15.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Im Durchschnitt erwarten 17 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,497 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,410 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 15 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 26,73 Prozent auf 870,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte First Horizon National noch 1,19 Milliarden USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnen 18 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,13 USD, gegenüber 1,87 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 15 Analysten durchschnittlich auf 3,58 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 4,99 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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