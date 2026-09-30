Erste Schätzungen: First Horizon National präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

First Horizon National wird voraussichtlich am 15.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 20 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,523 USD je Aktie gegenüber 0,500 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

17 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 890,9 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 30,99 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,29 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 21 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,14 USD, gegenüber 1,87 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 18 Analysten durchschnittlich auf 3,55 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 4,99 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at