WKN: A0CAN7 / ISIN: US3205171057

01.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: First Horizon National stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

First Horizon National präsentiert in der voraussichtlich am 15.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

18 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,458 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,290 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 15 Analysten eine Verringerung von 26,01 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 859,8 Millionen USD gegenüber 1,16 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Insgesamt erwarten 19 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,84 USD je Aktie, gegenüber 1,36 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 15 Analysten durchschnittlich auf 3,39 Milliarden USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 5,03 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

First Horizon National Corp. 20,40 -1,92%

