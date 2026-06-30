First Horizon National Aktie
WKN: A0CAN7 / ISIN: US3205171057
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30.06.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: First Horizon National zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
First Horizon National wird voraussichtlich am 15.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.
18 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,525 USD aus. Im letzten Jahr hatte First Horizon National einen Gewinn von 0,450 USD je Aktie eingefahren.
16 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 28,44 Prozent auf 882,3 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,23 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 19 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,14 USD, gegenüber 1,87 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 16 Analysten durchschnittlich auf 3,56 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 4,99 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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