Erste Schätzungen: First Industrial Realty Trust stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

First Industrial Realty Trust wird voraussichtlich am 04.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

7 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,421 USD. Das entspräche einer Verringerung von 19,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,520 USD erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite erwarten 9 Analysten ein Plus von 6,03 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 186,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 175,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,68 USD im Vergleich zu 2,17 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 10 Analysten durchschnittlich bei 724,3 Millionen USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 669,6 Millionen USD.

