Erste Schätzungen: First Internet Bancorp gewährt Anlegern Blick in die Bücher

First Internet Bancorp präsentiert voraussichtlich am 30.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,150 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,020 USD je Aktie vermeldet.

First Internet Bancorp soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 43,8 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 4 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 49,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 86,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Der Ausblick von 5 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,16 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -4,030 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 4 Analysten auf durchschnittlich 184,4 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 322,9 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at