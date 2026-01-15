Erste Schätzungen: First Internet Bancorp präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

First Internet Bancorp lädt voraussichtlich am 29.01.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,568 USD gegenüber 0,830 USD im Vorjahresquartal.

4 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 53,58 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 93,7 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 43,5 Millionen USD aus.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -1,970 USD, gegenüber 2,88 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 149,3 Millionen USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 339,2 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at