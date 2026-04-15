Erste Schätzungen: First Internet Bancorp vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

First Internet Bancorp wird voraussichtlich am 30.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,085 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,110 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 45,7 Millionen USD – ein Minus von 47,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem First Internet Bancorp 87,3 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Insgesamt erwarten 4 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 2,24 USD je Aktie, gegenüber -4,030 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 3 Analysten durchschnittlich auf 189,6 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 322,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at