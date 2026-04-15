First Internet Bancorp Aktie
WKN DE: A0JKC8 / ISIN: US3205571017
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15.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: First Internet Bancorp vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
First Internet Bancorp wird voraussichtlich am 30.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.
4 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,085 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,110 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 45,7 Millionen USD – ein Minus von 47,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem First Internet Bancorp 87,3 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Insgesamt erwarten 4 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 2,24 USD je Aktie, gegenüber -4,030 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 3 Analysten durchschnittlich auf 189,6 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 322,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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