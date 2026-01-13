First Interstate Bancsyste a Aktie

WKN DE: A1CVGL / ISIN: US32055Y2019

13.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: First Interstate Bancsystem A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

First Interstate Bancsystem A wird voraussichtlich am 28.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,771 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,500 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

6 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 31,09 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 372,8 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 256,9 Millionen USD aus.

Der Ausblick von 7 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,65 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,19 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 6 Analysten auf durchschnittlich 997,4 Millionen USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 1,48 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

