First Interstate Bancsyste a Aktie
WKN DE: A1CVGL / ISIN: US32055Y2019
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14.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: First Interstate Bancsystem A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
First Interstate Bancsystem A wird voraussichtlich am 29.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
7 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,589 USD gegenüber 0,490 USD im Vorjahresquartal.
Das vergangene Quartal soll First Interstate Bancsystem A mit einem Umsatz von insgesamt 242,8 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 6 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 344,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 29,59 Prozent verringert.
Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,64 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 2,94 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 997,5 Millionen USD, gegenüber 1,41 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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