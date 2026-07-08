Erste Schätzungen: First Interstate Bancsystem A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

First Interstate Bancsystem A wird voraussichtlich am 23.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

7 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,685 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,690 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 249,4 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 26,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 338,6 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 7 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 2,68 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 2,94 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 996,1 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,41 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at