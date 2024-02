Erste Schätzungen: First Majestic Silver legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

First Majestic Silver veröffentlicht voraussichtlich am 22.02.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS gehen 5 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,014 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte First Majestic Silver noch -0,070 USD je Aktie verloren.

Das vergangene Quartal soll First Majestic Silver mit einem Umsatz von insgesamt 132,9 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 148,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 10,32 Prozent verringert.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 5 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,045 USD, gegenüber -0,210 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 586,3 Millionen USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 624,2 Millionen USD generiert wurden.

