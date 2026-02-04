First Majestic Silver Aktie

First Majestic Silver für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0LHKJ / ISIN: CA32076V1031

04.02.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: First Majestic Silver legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

First Majestic Silver gibt voraussichtlich am 19.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass First Majestic Silver im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,236 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,060 CAD je Aktie gewesen.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 1 Analyst für das vergangene Quartal liegt bei 404,0 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 241,0 Millionen CAD erzielt wurde.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,324 USD, gegenüber -0,470 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 1,15 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 768,0 Millionen CAD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

