First Majestic Silver Aktie
WKN DE: A0LHKJ / ISIN: CA32076V1031
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15.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: First Majestic Silver präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
First Majestic Silver wird voraussichtlich am 30.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,288 USD gegenüber 0,150 CAD im Vorjahresquartal.
Die Umsatzschätzungen von 1 Analyst für das letzte Quartal bewegen sich bei 496,0 Millionen USD, was einem Umsatz von 365,9 Millionen CAD im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,897 USD, gegenüber 0,480 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 1,70 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,76 Milliarden CAD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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