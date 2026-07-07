Erste Schätzungen: First Merchants präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

First Merchants äußert sich voraussichtlich am 22.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

6 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,02 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,980 USD je Aktie erzielt worden.

5 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 22,32 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 261,0 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei First Merchants für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 202,8 Millionen USD aus.

Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,67 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 3,88 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 809,7 Millionen USD, gegenüber 1,05 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at