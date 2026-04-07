Erste Schätzungen: First Merchants stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

First Merchants wird voraussichtlich am 22.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

6 Analysten schätzen, dass First Merchants für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,887 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,940 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite soll First Merchants 5 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 188,4 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 25,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte First Merchants 252,0 Millionen USD umsetzen können.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 6 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 4,11 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 3,88 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt von insgesamt 803,2 Millionen USD aus im Gegensatz zu 1,05 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at