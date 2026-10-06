06.10.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: First Merchants stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

First Merchants lässt sich voraussichtlich am 21.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird First Merchants die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,05 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,980 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

5 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 23,63 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 267,5 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 204,3 Millionen USD aus.

Insgesamt erwarten 6 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 3,25 USD je Aktie, gegenüber 3,88 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 5 Analysten durchschnittlich auf 806,0 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 1,05 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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