Erste Schätzungen: First Merchants zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

First Merchants lädt voraussichtlich am 26.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 6 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,952 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte First Merchants 1,10 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 5 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 32,64 Prozent auf 173,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte First Merchants noch 257,2 Millionen USD umgesetzt.

6 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 3,85 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 3,41 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 682,5 Millionen USD, gegenüber 1,05 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at