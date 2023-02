Erste Schätzungen: First National Financial stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

First National Financial öffnet voraussichtlich am 28.02.2023 die Bücher zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal.

6 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,638 CAD gegenüber 0,690 CAD im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll First National Financial in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 43,08 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 193,1 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren noch 339,3 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 2 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,16 CAD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 3,20 CAD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 4 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 827,7 Millionen CAD, gegenüber 764,3 Millionen CAD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at