Erste Schätzungen: First Quantum Minerals stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

First Quantum Minerals wird voraussichtlich am 26.07.2022 das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

17 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,606 USD aus. Im letzten Jahr hatte First Quantum Minerals einen Gewinn von 0,200 USD je Aktie eingefahren.

Den Umsatz betreffend erwarten 6 Analysten einen Zuwachs von 11,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 2,06 Milliarden USD gegenüber 1,85 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Die Prognosen von 21 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 2,39 USD, gegenüber 1,20 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 17 Analysten durchschnittlich 8,73 Milliarden USD im Vergleich zu 7,21 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at