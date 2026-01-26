Erste Schätzungen: First Quantum Minerals stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

First Quantum Minerals öffnet voraussichtlich am 10.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

17 Analysten schätzen im Schnitt, dass First Quantum Minerals im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,066 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,170 CAD je Aktie gewesen.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 9 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 1,39 Milliarden USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 1,76 Milliarden CAD erzielt wurde.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 22 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,066 USD, gegenüber 0,000 CAD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 18 Analysten im Durchschnitt 5,13 Milliarden USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 6,58 Milliarden CAD generiert worden waren.

