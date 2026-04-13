First Quantum Minerals Aktie

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WKN: 904604 / ISIN: CA3359341052

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13.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: First Quantum Minerals verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

First Quantum Minerals veröffentlicht voraussichtlich am 28.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Durchschnitt erwarten 14 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,133 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,040 CAD je Aktie vermeldet.

Die Umsatzschätzungen von 6 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 1,44 Milliarden USD, was einem Umsatz von 1,71 Milliarden CAD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Die Schätzungen von 21 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,955 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,040 CAD einfahren können. Beim Umsatz gehen 17 Analysten von durchschnittlich 6,38 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 7,32 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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