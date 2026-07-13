First Quantum Minerals Aktie
WKN: 904604 / ISIN: CA3359341052
|
13.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: First Quantum Minerals veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
First Quantum Minerals wird voraussichtlich am 28.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
17 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,010 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,030 CAD erwirtschaftet worden.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 8 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 1,41 Milliarden USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 1,70 Milliarden CAD erzielt wurde.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 21 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,309 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -0,040 CAD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 17 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 6,50 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 7,32 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu First Quantum Minerals Ltd.
|
06:21
|Erste Schätzungen: First Quantum Minerals veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
27.04.26
|Ausblick: First Quantum Minerals zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
13.04.26
|Erste Schätzungen: First Quantum Minerals verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
09.02.26
|Ausblick: First Quantum Minerals verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
26.01.26
|Erste Schätzungen: First Quantum Minerals stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)