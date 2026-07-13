Erste Schätzungen: First Quantum Minerals veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

First Quantum Minerals wird voraussichtlich am 28.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

17 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,010 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,030 CAD erwirtschaftet worden.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 8 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 1,41 Milliarden USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 1,70 Milliarden CAD erzielt wurde.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 21 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,309 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -0,040 CAD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 17 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 6,50 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 7,32 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at