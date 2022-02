Erste Schätzungen: First Quantum Minerals zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

First Quantum Minerals wird voraussichtlich am 15.02.2022 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 17 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,497 USD. Dies würde einem Zuwachs von 521,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem First Quantum Minerals 0,080 USD je Aktie vermeldete.

Die Schätzungen von 5 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 2,00 Milliarden USD – ein Plus von 24,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem First Quantum Minerals 1,60 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Die Prognosen von 20 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,24 USD, gegenüber -0,070 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 17 Analysten durchschnittlich 7,34 Milliarden USD im Vergleich zu 5,20 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at