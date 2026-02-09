First Solar Aktie

WKN DE: A0LEKM / ISIN: US3364331070

09.02.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: First Solar informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

First Solar wird voraussichtlich am 24.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 25 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 5,16 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte First Solar 3,65 USD je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal soll First Solar nach den Prognosen von 26 Analysten 1,57 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 3,79 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,51 Milliarden USD umgesetzt worden.

Die Erwartungen von 30 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 14,60 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 12,02 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 32 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 5,11 Milliarden USD, gegenüber 4,21 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu First Solar Inc

Analysen zu First Solar Inc

