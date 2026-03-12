First Tractor Aktie

First Tractor für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1J8HC / ISIN: CNE100001JN7

12.03.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: First Tractor gewährt Anlegern Blick in die Bücher

First Tractor lässt sich voraussichtlich am 27.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird First Tractor die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von -0,120 CNY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 25,00 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,160 CNY je Aktie erzielt worden waren.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 1,20 Milliarden CNY aus – das entspräche einem Plus von 2,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,17 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 3 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,793 CNY im Vergleich zu 0,820 CNY im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 11,76 Milliarden CNY, gegenüber 11,90 Milliarden CNY im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

