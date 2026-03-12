First Tractor Aktie
Erste Schätzungen: First Tractor gewährt Anlegern Blick in die Bücher
First Tractor lässt sich voraussichtlich am 27.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird First Tractor die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.
1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von -0,120 CNY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 25,00 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,160 CNY je Aktie erzielt worden waren.
Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 1,20 Milliarden CNY aus – das entspräche einem Plus von 2,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,17 Milliarden CNY in den Büchern standen.
Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 3 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,793 CNY im Vergleich zu 0,820 CNY im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 11,76 Milliarden CNY, gegenüber 11,90 Milliarden CNY im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.
