Erste Schätzungen: First Tractor gewährt Anlegern Blick in die Bücher

First Tractor lädt voraussichtlich am 29.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 0,520 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei First Tractor noch ein Gewinn pro Aktie von 0,470 CNY in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz geht 1 Analyst von einem Zuwachs von 10,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegt die Prognose bei 5,01 Milliarden CNY gegenüber 4,56 Milliarden CNY im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,815 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,720 CNY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 12,03 Milliarden CNY, gegenüber 10,82 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at