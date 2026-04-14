First Tractor Aktie
WKN DE: A0M4XZ / ISIN: CNE100000320
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14.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: First Tractor stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
First Tractor wird sich voraussichtlich am 29.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.
1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 0,520 CNY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,500 HKD erwirtschaftet worden.
Laut einer Schätzung von 1 Analyst wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 5,01 Milliarden CNY betragen, verglichen mit 4,87 Milliarden HKD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,815 CNY aus, während im Vorjahreszeitraum 0,780 HKD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 12,03 Milliarden CNY in den Büchern stehen werden, gegenüber 11,73 Milliarden HKD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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