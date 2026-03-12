First Tractor Aktie
WKN DE: A0M4XZ / ISIN: CNE100000320
|
12.03.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: First Tractor vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
First Tractor wird sich voraussichtlich am 27.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.
1 Analyst schätzt, dass First Tractor für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,120 CNY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,170 HKD je Aktie erwirtschaftet.
Die Umsatzschätzungen von 1 Analyst für das letzte Quartal bewegen sich bei 1,20 Milliarden CNY, was einem Umsatz von 1,26 Milliarden HKD im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,793 CNY im Vergleich zu 0,890 HKD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich bei 11,76 Milliarden CNY, gegenüber vorherig erwirtschafteten 12,90 Milliarden HKD.
Redaktion finanzen.at
